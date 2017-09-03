بالصور.. مصادرة 3 آلاف صاروخ ناري في الغربية

الغربية – مروة شاهين:

صادرت مباحث التموين بالغربية، اليوم الأحد، 3015 صاروخ ألعاب نارية، محدثة للصوت والشرز، معروضة للبيع داخل مكتبة بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا.

وتلقى العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بضبط "فادي. ج" 32 عامًا، صاحب مكتبة بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا، بحيازته 3015 صاروخًا ناريًا محدث للصوت والشرز، محظور تداولها أو بيعها لخطورتها على المواطنين.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 27242 جنح مركز طنطا، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.