وفاة شاب سقطت عليه شحنة غلال في "صوامع دمياط"

دمياط – محمد إبراهيم:

توفي موظف يعمل بشركة الصوامع بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، عقب سقوط شحنة تحتوي على كمية كبيرة من الغلال، فوقه، وجرى نقله بواسطة عدد من زملائه إلى المستشفى التخصصي في منطقة الأعصر لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.

ووصل عدد من ضباط مركز شرطة دمياط، إلى موقع الحادث لسؤال شهود العيان ومعرفة ملابسات وأسباب واقعة وفاة "محمد رمضان"، يبلغ من العمر 36 عامًا، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني، وفي انتظار صدور تقرير الطب الشرعي للتصريح بدفن الجثمان.