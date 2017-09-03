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بالصور.. البحث عن كلب ضال عقر 16 شخصا في الغربية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. البحث عن كلب ضال عقر 16 شخصا في الغربية

02:03 م الأحد 03 سبتمبر 2017

بالصور.. البحث عن كلب ضال عقر 16 شخصا في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

استقبلت مستشفى المنشاوي العام بطنطا، 16 حالة مصابة، اليوم الأحد، عقرهم جميعًا كلب ضال، في مناطق "سيجر" و"ترعة الشيتي" و"الحكمة" و"العجيزي" بمدينة طنطا.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية تلقت استغاثة عدد من أهالي المناطق سالفة الذكر، التي أكدوا فيها هجوم كلب ضال على بعض الأهالي.

وأضاف المصدر، أنه جاري البحث عن الكلب الضال، بواسطة وحدة الإنقاذ بالحماية المدنية ومديرية الطب البيطري.

وأوضح مصدر طبي، أنه تم إجراء الإسعافات اللازمة، وإعطاء المصابين المصل الخاص بعضة الكلب، ووضعوا جميعًا تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهم الصحية.

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