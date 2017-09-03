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القوات العراقية تحتجز 272 أجنبيا من داعش جنوب الموصل

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تحتجز 272 أجنبيا من داعش جنوب الموصل

02:13 م الأحد 03 سبتمبر 2017

القوات العراقية تحتجز 272 أجنبيا من داعش جنوب الموصل

الموصل، العراق (د ب أ)
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بأن القوات العراقية احتجزت 272 شخصا من عناصر داعش كانوا قد سلموا أنفسهم بعد معارك تحرير تلعفر شمال غربي الموصل /400 كلم شمال بغداد/.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن :"القوات العراقية تحتجز حاليا 272 عنصرا من داعش من الأجانب داخل مخيم حمام العليل جنوب الموصل كانوا قد سلموا أنفسهم للقوات العراقية خلال معارك تلعفر".

وأوضحت المصادر أنه "من المتوقع نقل الأجانب إلى موقع احتجاز آخر ما بعد عطلة عيد الأضحى ، وأن جنسياتهم تتوزع بين الشيشان والأفغان والروس والفرنسيين والبريطانيين".

وكانت القوات العراقية قد قتلت أكثر من ألفين من عناصر داعش في معارك تحرير قضاء تلعفر التي انطلقت في 20 آب/أغسطس واستمرت 12 يوما.

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