أخبار عاجلة

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
اليوم.. محاكمة 30 متهمًا في قضية "خلية أوسيم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

موجيريني : التجربة النووية الكورية الشمالية هي "استفزاز كبير"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موجيريني : التجربة النووية الكورية الشمالية هي "استفزاز كبير"

01:59 م الأحد 03 سبتمبر 2017

فيدريكا موجيريني

بروكسل (د ب أ)
تقول المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،فيدريكا موجيريني، إن التجربة النووية التي أجرتها تمثل "استفزازا كبيرا" و"تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي".

وقالت موجيريني :"رسالة الاتحاد الأوروبي واضحة : لابد أن تتخلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) عن برامجها النووية وبرامجها لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه ، وأن توقف في الحال جميع الأنشطة ذات الصلة".

ودعت موجيريني كوريا الشمالية إلى المشاركة في "حوار" لتحقيق "نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية" ، وقالت إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون القضية الأسبوع المقبل خلال اجتماع في العاصمة الاستونية تالين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أستراليا تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراء ضد نظام كوريا الشمالية "المنبوذ

    أخبار

  • الفلبين: التجارب النووية الكورية الشمالية تقلل من خيارات الحوار

    أخبار

  • الناتو ينتقد التجربة النووية الكورية الشمالية

    أخبار

  • اليابان: التهديد الكوري الشمالية وصل إلى مرحلة جديدة

    أخبار

إعلان

d7bdd03b4d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً