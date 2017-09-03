موجيريني : التجربة النووية الكورية الشمالية هي "استفزاز كبير"
موجيريني : التجربة النووية الكورية الشمالية هي "استفزاز كبير"
01:59 م الأحد 03 سبتمبر 2017
فيدريكا موجيريني
بروكسل (د ب أ)
تقول المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،فيدريكا موجيريني، إن التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية تمثل "استفزازا كبيرا" و"تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي".
وقالت موجيريني :"رسالة الاتحاد الأوروبي واضحة : لابد أن تتخلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) عن برامجها النووية وبرامجها لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه ، وأن توقف في الحال جميع الأنشطة ذات الصلة".
ودعت موجيريني كوريا الشمالية إلى المشاركة في "حوار" لتحقيق "نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية" ، وقالت إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون القضية الأسبوع المقبل خلال اجتماع في العاصمة الاستونية تالين.
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