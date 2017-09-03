حرس الحدود التركي يفتح نيرانه على مدنيين سوريين ويقتل طفلة

القاهرة (مصراوي)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن حرس الحدود التركي فتح نيران أسلحته على مدنيين سوريين حاولوا عبور الشريط الحدودي، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة اخرين.

كان السوريين يحاولون العبور إلى تركيا من منطقة آطمة بريف إدلب الشمالي ليل السبت.

يأتي ذلك بعد عشرة أيام من مظاهرات في ريف حلب طالبت القوات التركية بالتوقف عن استهداف المدنيين خلال محاولتهم العبور وأثناء توادهم في الأراضي السورية أثناء مرورهم من منطقة كفرلوسين الحدود مع لواء إسكندرون، بحسب المرصد.

وأشار المرصد إلى أن حرس الحدود التركي قتل 292 شخصا على الأقل بينهم 55 طفلا و29 سيدة أثناء محاولاتهم اجتياز الحدود السورية-التركية منذ انطلاق الثورة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية في مارس 2011 حتى نهاية يوليو الماضي.