علقة ساخنة للص كابلات الكهرباء في المقطم

كتب - محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عاطل لسرقته الكابلات الكهربائية من عقار تحت الإنشاء بحي الأسمرات عقب تلقينه علقة ساخنة من الأهالي.

البداية أثناء تواجد أفراد خدمة ملاحظة الحالة الأمنية بحي الأسمرات بدائرة قسم المقطم، تلاحظ لهم تجمع بعض الأهالي ممسكين بأحد الأشخاص باستبيان الأمر تبين ضبط "نور الدين ع."، عقب سرقته مجموعة من الكابلات الكهربائية بطول 40 مترا من داخل العقار رقم 11 "تحت الإنشاء" تابع لشركة للمقاولات.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع لأحد تجار الخردة بمنطقة سكنه.

حُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.