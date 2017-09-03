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ضبط 23 طن دقيق وسكر مجهولة المصدر في المرج والساحل

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مصراوي Masrawy

ضبط 23 طن دقيق وسكر مجهولة المصدر في المرج والساحل

02:01 م الأحد 03 سبتمبر 2017

ضبط 23 طن دقيق وسكر مجهولة المصدر في المرج والساحل

ارشيفية

كتب - محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأحد، من ضبط 23 طن دقيق وسكر مجهولة المصدر داخل مخزنين في المرج والساحل.

وردت معلومات لضباط مباحث أن "خالد ع."، مدير مخزن مواد غذائية بالساحل، يقوم بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وإعادة طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

باستهداف المخزن، أمكن ضبط المتهم، وعُثر بداخله على 15 طن دقيق مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما وردت معلومات مفادها تخزين "طارق ح."، صاحب مركز تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص بالمرج، كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم ضبطه ونحو 8.8 طن سكر.

حُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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