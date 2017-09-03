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توزيع لحوم 30 رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا في البحيرة

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مصراوي Masrawy

توزيع لحوم 30 رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا في البحيرة

01:59 م الأحد 03 سبتمبر 2017

توزيع لحوم 30 رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا في البحيرة

ارشيفية

البحيرة – أحمد نصرة: 

أعلن أحمد عبدالمحسن، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، تخصيص 30 عجلًا لذبحهم بمجزر أبو المطامير الآلي لتوزيع لحومها على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، من خلال الجمعيات الأهلية العاملة بنطاقها.

وأضاف عبدالمحسن، أنه جرى ذبح 6 عجول في اليوم الأول من العيد، و16 عجلًا في اليومين الثاني، والثالث، وسيتم ذبح 8 عجول في اليوم الرابع، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، لحصر الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة ليتم توزيع تلك اللحوم عليها.

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