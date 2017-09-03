"تموين شمال سيناء": توافر جميع السلع بأسواق المحافظة.. والعيد مر بدون أزمات

أ. ش. أ

قال مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، فتحي راشد، إن جميع السلع متوفرة في مختلف الأسواق التجارية والمجمعات على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه لم تحدث أية أزمات في أية سلعة بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار راشد في تصريح له اليوم الأحد، إلى توفير كميات كبيرة من الوقود والمحروقات إلى جانب الحصص التموينية والسلع الغذائية، علاوة على استمرار عمل المخابز وصرف نقاط الخبز في كافة مراكز ومدن المحافظة دون أي معوقات أو شكاوى من المواطنين.

وأضاف مدير إدارة فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بشمال سيناء، فتحي محمد حسن، أن الشركة وفرت كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، منوهًا بأن الشركة وفرت أيضًا كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحتها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها، علاوة على توفير لحوم الأضاحي من الخراف الحية.