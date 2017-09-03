في ثالث أيام العيد.. الموسيقى العربية تستقبل زوار الحديقة الدولية بأسيوط (صور)
في ثالث أيام العيد.. الموسيقى العربية تستقبل زوار الحديقة الدولية بأسيوط (صور)
01:50 م الأحد 03 سبتمبر 2017
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أسيوط – أسامة صديق:
استقبلت الحديقة الدولية بقرية بني غالب بمركز أسيوط، اليوم الأحد، في ثالث أيام عيد الأضحى، مئات الزوار من المواطنين، للاستمتاع بفرقة الموسيقى العربية التابعة لمديرية الثقافة بأسيوط، التي تقدم فقراتها الفنية على مدار أيام العيد.
وقال نبيل الطيبي، رئيس مركز مدينة أسيوط، نتمنى أن نقدم المزيد من الفرحة والبسمة للأطفال الصغار، وأسرهم.
وأضاف كمال رفعت، نائب رئيس المركز، والمسئول عن متابعة العمل داخل الحديقة خلال العيد، أن الحديقة جرى تطويرها بشكل كامل، وتنظيفها وتهذيب الحشائش وتقليم الأشجار، بالإضافة إلى عمل صرف جديد لدورات المياه بالحديقة لاستقبال الزائرين خلال أيام العيد، بالإضافة إلى توفير ألعاب وملاهي ترفيهية للأطفال خلال أيام العيد.
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