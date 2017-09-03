سقوط قتيل و 4 مصابين في خلاف على قطعة أرض زراعية بقنا
سقوط قتيل و 4 مصابين في خلاف على قطعة أرض زراعية بقنا
01:37 م الأحد 03 سبتمبر 2017
ارشيفية
قنا - عبدالرحمن القرشي:
فرضت الأجهزة الأمنية بقنا سيطرتها علي جزيرة الطوابية، اليوم الأحد، جراء نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بعائلة عبدالعاطي لخلافهم علي قطعة أرض زراعية أسفرت عن مقتل مزارع وإصابة 4 آخرين.
كان اللواء علاء العياط تلقى إخطارًا من الرائد أحمد السكران، رئيس مباحث مركز قنا يفيد بسقوط عبدالرازق محمد عبدالعاطي و4 مصابين جراء خلاف على قطعة أرض.
جرى فرض كردونًا أمنيًا بمحيط المنطقة الواقع بها الاشتباك وتشكيل فريق بحث لضبط العناصر المسلحة من كلا الطرفين.
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