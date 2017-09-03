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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في اندلاع حريق بأسيوط

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في اندلاع حريق بأسيوط

01:35 م الأحد 03 سبتمبر 2017

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في اندلاع حريق بأسيوط

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب والده وجاره في اندلاع حريق شب، اليوم الأحد، بمنزلهم بقرية عرب العوامر بأبنوب أسيوط.

تلقى اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية عرب العوامر بدائرة المركز بنشوب حريق بأحد المنازل بالقرية ووقوع ضحايا ومصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة، وتبين لها مصرع "إسلام سعد موسى" 17 سنة، وإصابة كل والده ويدعي "سعد موسى" 54 سنة، "جمال راتب عبد اللطيف" 40 سنة بحروق بالغة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة أبنوب المركزي، بينما تم نقل المصابين لقسم الحروق بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" لخطورة حالتهما، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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