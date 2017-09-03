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ميناء دمياط يستقبل سفينتي حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل سفينتي حاويات وبضائع

01:33 م الأحد 03 سبتمبر 2017

ميناء دمياط يستقبل سفينتي حاويات وبضائع

ميناء دمياط

دمياط - محمد إبراهيم

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينة بضائع عامة واحدة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ، وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 بالإضافة مثلهم بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177380 طنا بينما بلغ بمخازن القطاع الخاص 61692 طنا، ويأتي ذلك بعد ساعات من تصدير 3510 طن ميثانول.

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