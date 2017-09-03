القبض على 1003 هاربين من أحكام قضائية في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لضبط الهاربين من العدالة، وأحكام قضائية واجبة النفاذ، وأسفرت الحملة عن ضبط 1003 متهمين في كافة مراكز وأقسام المحافظة.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد الألفي مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط 1003 متهمين صادر ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، وهاربين من العدالة في حملة أمنية مكبرة شملت كافة الأقسام والمراكز التابعة للمديرية.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.