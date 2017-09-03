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تحذيرات من طبيب الأهلي للبدري بسبب «محارب»

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تحذيرات من طبيب الأهلي للبدري بسبب «محارب» تحذيرات من طبيب الأهلي للبدري بسبب «محارب»

التحرير

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حذر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة خالد محمود، من الاعتماد على إسلام محارب، لاعب الفريق الجديد، أساسيًا في مباراة المنصورة الودية، والمقرر إقامتها غدًا في إطار استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد.

ونصح خالد محمود طبيب الفريق، حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، بعدم الاعتماد على «محارب» بسبب أن اللاعب مازال يشعر ببعض الألام في منطقة الحوض، الأمر الذي يُفضله الجهاز الطبي بعدم الضغط على اللاعب خاصة وأنه كان يعاني من بعض الألام قبل مواجهة النصر وشارك في المباراة، لكن أبعدته عن بعض التدريبات خلال معسكر الفريق بمشروع الهدف.

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وأعد خالد محمود طبيب النادي الأهلي برنامج تأهيلي في الفترة الماضية، لتخلص اللاعب نهائيًا من الإصابة، حيث فضل أن يشارك لبضع دقائق في مباراة المنصورة خوفًا من معاودة شعور اللاعب بألام في منطقة الحوض.

ويُلاقي الأهلي نظيره المنصورة وديًا، غدًا الإثنين، على ملعب مختار التتش، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد ومباراة الترجي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

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التحرير

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