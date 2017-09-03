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أستراليا تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراء ضد نظام كوريا الشمالية "المنبوذ والخطير"

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مصراوي Masrawy

أستراليا تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراء ضد نظام "المنبوذ والخطير"

01:36 م الأحد 03 سبتمبر 2017

مالكوم تيرنبول

سيدني (د ب أ)
أدانت استراليا "التحدي الصارخ" من جانب كوريا الشمالية لقرارات مجلس الامن الدولي وحثت الامم المتحدة على اتخاذ مزيد من الاجراءات ضد هذا "النظام المنبوذ والخطير".

وقال رئيس الوزراء، مالكوم تيرنبول في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية، جولي بيشوب "ندعو مجلس الامن الدولي لان يدرس بشكل عاجل اتخاذ مزيد من الإجراءات القوية التي ستضع ضغوطا على كوريا الشمالية لتغيير مسارها".

وطالبت استراليا جميع الدول، لاسيما الدول الاعضاء بالأمم المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) بـ"ممارسة أقصى ضغط ممكن على هذا النظام المنبوذ والخطير"، طبقا للبيان.

وتابع البيان أن "كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تختبر أسلحة نووية والمسؤولية عن التوترات المتصاعدة في المنطقة تقع على عاتق بيونج يانج".

وحثت استراليا الصين على "استخدام نفوذها الاقتصادي والسياسي الواسع لكبح جماح تصرفات كوريا الشمالية".

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