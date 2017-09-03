الفلبين: التجارب النووية الكورية الشمالية تقلل من خيارات الحوار

مانيلا (د ب أ)

أعربت الفلبين عن قلقها الشديد إزاء اختبار القنبلة الهيدروجينية الذي أجرته كوريا الشمالية اليوم الأحد، محذرة من أن مثل هذه الأفعال تحط من قدر أي خيارات للحوار الذي يهدف لحسم التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وقال وزير الخارجية ألان بيتر كايتانو ،الذي كان في زيارة رسمية لسول :"إننا قلقون بشدة إزاء اختبار القنبلة الهيدروجينية الذي أجرته كوريا الشمالية ... مثل هذه الأفعال الاستفزازية تقوض السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضاف أنه "إلى جانب أنها ضربت بعرض الحائط جميع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ، هذه التجربة تقلل الخيارات المتاحة أمامنا للحوار البناء من أجل معالجة القضايا الحقيقية التي تواجه شبه الجزيرة الكورية".

ووجه كايتانو الدبلوماسيين الفلبينيين في سول إلى تعريف نحو 65 ألف فلبيني يقيمون في كوريا الجنوبية بخطط الطوارئ إذا شهد الوضع في شبه الجزيرة الكورية المزيد من التصعيد.