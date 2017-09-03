أخبار عاجلة

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
اليوم.. محاكمة 30 متهمًا في قضية "خلية أوسيم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الفلبين: التجارب النووية الكورية الشمالية تقلل من خيارات الحوار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الفلبين: التجارب النووية الكورية الشمالية تقلل من خيارات الحوار

01:27 م الأحد 03 سبتمبر 2017

مانيلا (د ب أ)
أعربت الفلبين عن قلقها الشديد إزاء اختبار القنبلة الهيدروجينية الذي أجرته كوريا الشمالية اليوم الأحد، محذرة من أن مثل هذه الأفعال تحط من قدر أي خيارات للحوار الذي يهدف لحسم التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وقال وزير الخارجية ألان بيتر كايتانو ،الذي كان في زيارة رسمية لسول :"إننا قلقون بشدة إزاء اختبار القنبلة الهيدروجينية الذي أجرته كوريا الشمالية ... مثل هذه الأفعال الاستفزازية تقوض السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضاف أنه "إلى جانب أنها ضربت بعرض الحائط جميع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ، هذه التجربة تقلل الخيارات المتاحة أمامنا للحوار البناء من أجل معالجة القضايا الحقيقية التي تواجه شبه الجزيرة الكورية".

ووجه كايتانو الدبلوماسيين الفلبينيين في سول إلى تعريف نحو 65 ألف فلبيني يقيمون في كوريا الجنوبية بخطط الطوارئ إذا شهد الوضع في شبه الجزيرة الكورية المزيد من التصعيد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الناتو ينتقد التجربة النووية الكورية الشمالية

    أخبار

  • الفلبين تتعهد باعتقال زعيم المسلحين الموالين لداعش في ماراوي

    أخبار

  • اليابان: التهديد الكوري الشمالية وصل إلى مرحلة جديدة

    أخبار

  • إدانات عالمية للتجربة النووية لكوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

bc1c9d29a7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً