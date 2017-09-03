وصول أول أفواج الحج السريع من الأراضي المقدسة بعد أداء المناسك اليوم

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الأحد، أول أفواج الحج السياحى السريع، القادم من الأراضي المقدسة على الطائرة المصرية القادمة من جدة، إذ تم إنهاء إجراءات وصول الحجاج البالغ عددهم 154 حاجًا بإشراف فريق من ضباط الجوازات، ومن المقرر أن يصل مساء اليوم 220 حاجًا آخرين.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول بمصر للطيران أن أولى الرحلات الرسمية لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة، تصل بعد غد الثلاثاء في أول أيام تنفيذ الجسر الجوى لإعادة الحجاج.