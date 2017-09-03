برلمانى: مشاركة مصر في قمة "بريكس" نجاح للرئيس السيسي

كتب - أحمد علي:

قال النائب هشام الحصرى عضو مجلس النواب، إن دعوة مصر للمشاركة فى قمة مجموعة "بريكس" التاسعة فى الصين، دليل على المكانة التى تحظى بها مصر عند دول المجموعة وفي مقدمتها الصين.

وأضاف الحصري فى تصريح للمحررين البرلمانيين، الأحد، أن مشاركة مصر فى قمة "بريكس" تأتى استكمالًا لتواجدها وشراكتها المستمرة فى العديد من المؤتمرات والمنتديات الهامة على المستويات الدولية كافة، معتبرًا أن المشاركة في القمة يعد نجاحًا يحسب للسياسة الخارجية المصرية التى تغيرت للأفضل بمجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب الحصرى بتعظيم الاستفادة من المشاركة فى قمة "بريكس"، لافتًا إلى أنها فرصة هامة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول المجموعة.

وتضم قمة البريكس، الدول ذات أسرع نمو فى العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وعقدت أول قمة لها فى 2009، إذ تضم تلك الدول ربع مساحة اليابسة في العالم، و40% من سكان الأرض. ​