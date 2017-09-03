أخبار عاجلة

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
اليوم.. محاكمة 30 متهمًا في قضية "خلية أوسيم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مبادرة بين متحفي "ملوي" و"رشيد" لنشر الوعي بالآثار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مبادرة بين متحفي "ملوي" و"رشيد" لنشر الوعي بالآثار

01:24 م الأحد 03 سبتمبر 2017

متحف ملوي الأثري بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

يطلق متحف "ملوي" الأثري بالمنيا، وبالتعاون مع متحف رشيد الوطني، مبادرة لتسليط الضوء والتوعية بأهمية زيارة المتاحف.

وقال أحد العاملين بمتحف ملوي، إن ذلك يأتي ذلك في إطار التنسيق المتبادل لنشر الوعي الأثري، والتفاعل المتميز مع المجتمع والتعريف بالمتاحف البعيدة نسبيًا، وتسليط الضوء على أهمية زيارة تلك المتاحف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور - متطوعو الهلال الأحمر على كورنيش النيل بالمنيا.. "عمل ودعم

    أخبار

  • القبض على إخواني هارب من حكمين بالسجن في المنيا

    أخبار

  • مصرع شاب وإصابة شقيقه في اصطدام سيارة بـ"توك توك" بالمنيا

    أخبار

  • القبض على عاطل بحيازته 2300 صاروخ ألعاب نارية في المنيا

    أخبار

إعلان

e52acdd242.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم