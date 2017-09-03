مبادرة بين متحفي "ملوي" و"رشيد" لنشر الوعي بالآثار

المنيا ــ ريمون الراوي:

يطلق متحف "ملوي" الأثري بالمنيا، وبالتعاون مع متحف رشيد الوطني، مبادرة لتسليط الضوء والتوعية بأهمية زيارة المتاحف.

وقال أحد العاملين بمتحف ملوي، إن ذلك يأتي ذلك في إطار التنسيق المتبادل لنشر الوعي الأثري، والتفاعل المتميز مع المجتمع والتعريف بالمتاحف البعيدة نسبيًا، وتسليط الضوء على أهمية زيارة تلك المتاحف.