بالصور - متطوعو الهلال الأحمر على كورنيش النيل بالمنيا.. "عمل ودعم مش نزهة"

المنيا ــ ريمون الراوي:

واصلت جموع المواطنين التدفق على كورنيش النيل بمدينة المنيا، للتنزه والاحتفال في ثالث أيام عيد الأضحى، لكونه من أهم المتنزهات في المحافظة، والذي يمتد لعدة كيلومترات، وبعرض كبير يصل لنحو 80 مترًا في بعض مناطقه.

وأمام توافد أعداد هائلة من الأهالي على الكورنيش، نظمت جمعية الهلال الأحمر المصري، فرع المنيا، حملة لمشاركة المواطنين الاحتفال بالعيد، تحسبًا لحدوث أي طوارئ وتقديم خدمات الإسعافات الأولية.

وتشكلت الحملة من متطوعي الجمعية، وأعضاء فرق التدخل أثناء الطوارئ، من صباح اليوم، بطول طريق كورنيش النيل والميادين والأماكن العامة بالمحافظة.

وقال مصدر بالجمعية، إن التواجد الاستثنائي لفرق الهلال الأحمر، يأتي في ضوء الرسالة الإنسانية للجمعية وجزء من نشاطالشباب المتطوعين.

وكشف نفس المصدر، لـ"مصراوي"، عن أن فريق الهلال الأحمر أجرى إسعافات أولية لمواطنين، أصيبا بجروح بسيطة وكدمات، كما تقديم الدعم النفسي لعدد من الأطفال.