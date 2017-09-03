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ضبط 25 قضية تموين في حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط 25 قضية تموين في حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

01:19 م الأحد 03 سبتمبر 2017

ضبط 25 قضية تموين في حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شنت مباحث بالاشتراك مع مديرية التموين بالقليوبية، حملة مكبرة على المخابز والمحال التجارية، لمراقبة مدى تطبيق القانون، وصلاحية السلع، ومراقبة الأسعار، في كافة مدن المحافظة، وأسفرت عن ضبط 25 قضية تموين شملت البيع بأسعار زائدة وعدم حمل شهادات صحية ومحال تجارية بدون تراخيص وبيع سلع منتهية الصلاحية تضر بصحة المواطنين.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد خالد المحمدي، رئيس مباحث التموين بالمديرية يفيد بشن حملة تموينية مكبرة، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع، وتطبيق القانون، وأسفرت عن ضبط 25 قضية تموينية متنوعة شملت نقص أوزان الخبز وبيع سلع منتهية الصلاحية وأسعار زائدة و عدم حمل شهادات صحية ومحال تجارية بدون تراخيص.

وتحررت المحاضر الازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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