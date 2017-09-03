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النقل: انتهاء رسومات المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق

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النقل: انتهاء رسومات المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق النقل: انتهاء رسومات المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق

التحرير

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أعلن وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للطرق، والكباري انتهت من إعداد الرسومات الهندسية، للبدء فورا في المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق، التي تشتمل على 6 طرق بإجمالي تكاليف 11 مليار جنيه.

وقال عرفات، في تصريح له، اليوم الأحد، إن الطرق التي تشملها المرحلة هي: تنفيذ وتطوير طريق "القاهرة - أسيوط" (6 حارات اتجاه منهم 3 حارات للركاب و3 حارات للنقل)، بإجمالي أطوال 400 كيلومتر وبتكلفة 6700 مليار جنيه، ومشروع ازدواج وصلتي ربط طريق "الصعيد - البحر الأحمر" بسوهاج، وأسيوط (3حارات اتجاه) بإجمالي أطوال 180 كيلومترا وبتكلفة 1250 مليار جنيه.

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وأضاف أن هذه المرحلة تشمل أيضا ازدواج طريق "ساحل البحر الأحمر - سفاجا - مرسى علم" (3 حارات اتجاه)، بإجمالي أطوال 213 كيلومترا، وبتكاليف 1065 مليار جنيه، ومشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدي (4 حارات اتجاه) + 2 كوبري بإجمالي أطوال 24 كيومترا، وبتكاليف إجمالية 550 مليون جنيه.

وذكر وزير النقل أن المرحلة الثالثة تشمل أيضا مشروع ازدواج طريق "6 أكتوبر - الواحات" (3 حارات اتجاه)، بإجمالي أطوال 325 كيلومترا، وبتكاليف إجمالية 750 مليون جنيه، ومشروع استكمال طريق الخدمة بطريق "القاهرة - السويس"، وذلك من الطريق الدائري الإقليمي إلى الطريق الدائري القائم، إذ سيتم إنشاء طريقي خدمة ذهاب وعودة بإجمالي أطوال 37 كيلومترا، وبتكاليف إجمالية 500 مليون جنيه.

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