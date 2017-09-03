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«سلعوة» تعقر 16 طفلًا وشابًا في الغربية (صور)

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«سلعوة» تعقر 16 طفلًا وشابًا في الغربية (صور) «سلعوة» تعقر 16 طفلًا وشابًا في الغربية (صور)

التحرير

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أثار كلب مسعور، أو ما يُعرف بـ"السلعوة" الذعر والفزع بين أهالي 3 مناطق بمدينة طنطا، بعدما أصاب أكثر من 15 طفلًا، والتهمهم من مناطق متفرقة من الجسد.

البداية عندما استقبل مستشفى المنشاوي العام، في أول أيام عيد الأضحى، وعلى مدار يومين نحو 16 طفلًا وطفلة وشاب ورجل، مصابون بعقرة كلب في 4 مناطق (سيجر والعجيزى والحكمة وترعة الشيتي)، بخلاف منطقة الأستاد وشارع النادي وعد الدين بدائرة أول طنطا.

عقر سلعوة1

وتبين أن المصابين جميعهم من الأطفال وهم كل من "محمد م ب " 14 سنة مقيم سيجر،  "أحمد أ إ"  12سنة مصاب بالساق اليسري، مقيم شارع النادي، "مروان م ح" 9 سنوات، مصاب باليد اليمني، و" أحمد ط أ " 21 سنة مقيم ترعة الشيتي، " عبده إ م " سيجر، " زياد محمد ع" 14 سنة منطقة الإستاد، " باسم ب " 16 سنة شارع النادي، "عبد الرحمن ب أ ط 15 سنة سيجر، "يوسف أ ع" 5 سنوات سيجر، و"سمير م م ح" 8 سنوات تل الحدادين، و "دعاء ر ح" 38 سنة الحكمة، " هناء ص ا"  26 سنة، و " السيد ع ح" 12 سنة العجيزى، "إبراهيم م أ " 4 سنوات الجلاء، " العدوي م أ" 4 سنوات القرشي، "محمد أ ا" 14 سنة سعد الدينن.

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على الفور أبلغ الدكتور محمد جابر، مدير المستشفى، غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالغربية، للتنسيق مع الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات الوقائية، لعدم تعرض الأطفال للخطورة.

عقر سلعوة

وأكدت أمنية رضا شاهد عيان، أن كلبا أسود اللون، ذو أذن طويلة هاجم شقيقتها الصغرى من يدها، كما عقر بعض الأطفال، مطالبين بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية والطب البيطري لشن حملة للتخلص منه حفاظًا على حياة أطفالهم.

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التحرير

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