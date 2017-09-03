الدولار يستقر عند 17.73 جنيه في تعاملات اليوم الأحد

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واصلت أسعار العملات العربية و الأجنبية بالبنوك استقرارها خلال التعاملات الصباحية ليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسجل سعر شراء الدولار الأمريكي 17.63 جنيه للشراء، و 17.73 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.69 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدينار الكويتي 58.40 جنيه للشراء و 58.84 جنيه للبيع.

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وعلى مستوى العملات الأجنبية، بلغ سعر شراء اليورو 20.97 جنيه و سعر البيع 21.24 جنيه، بينما سجل الجنيه الإسترليني 22.70 جنيه للشراء و 22.93 جنيه للبيع.