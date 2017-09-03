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سفير مصر بالصين: السيسي يلتقي بوتين على هامش «البريكس»

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سفير مصر بالصين: السيسي يلتقي بوتين على هامش «البريكس» سفير مصر بالصين: السيسي يلتقي بوتين على هامش «البريكس»

التحرير

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أشاد أسامة المجدوب، سفير لدى الصين، بالعلاقات المصرية الصينية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين وطيدة على مستوى العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية منها.

وحول جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح في قمة "البريكس"، المنعقدة بمدينة شيامن الصينية، قال المجدوب، في تصريح له، أن غدا الإثنين ستعقد جلسة خاصة لمصر بمنتدى رجال الأعمال الذي تنظمه قمة "بريكس"، بمشاركة ألف رجل أعمال من مختلف الدول المدعوة للمنتدى، وسيتحدث السيسي أمام هذه الجلسة الخاصة لنقل رؤية مصر الاقتصادية.

وذكر أن، بعد غد الثلاثاء، ستعقد القمة الرئيسية بين دول "بريكس" والدول النامية، وسيتحدث فيها السيسي لنقل رؤية مصر وما يحدث من تطورات اقتصادية أو سياسية سواء في الإقليم أو العالم.

وأعلن سفير مصر، عن أن السيسي سيلتقي عدد من قادة وزعماء العالم المشاركون في قمة "بريكس"، مبينا أن الرئيس سيعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

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وأضاف أن السيسي سيلتقي عددا من كبريات الشركات الصينية العاملة في مصر، التى لها استثمارات كبيرة، لمراجعة موقفها والاستماع إليهم، وتحقيق التواصل والوقوف على أخر استثماراتهم في مصر.

وتوقع المجدوب زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، مؤكدا أن هناك استثمار بقيمة 3.2 مليار دولار من إحدى الشركات في مرحلة ثانية من تطبيق العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن هناك استثمارا أخر بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 10 سنوات من شركة أخرى في العاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه بأن هناك العديد من المشروعات بين مصر والصين سيتم الإعلان عنها قريبا، لافتا إلى أن الصين تنظر بشكل إيجابي للاصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر.

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التحرير

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