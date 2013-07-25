"كشف الفساد" بالدقهلية تهدد بتجميد نشاطها حال تم تنصيب "المعداوي" محافظا للقاهرة

كتب : صالح رمضان الخميس 25-07-2013 18:10

أعلنت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية عن غضبها الشديد من إعلان تحالف شباب الثورة ترشيحهم للواء صلاح الدين المعدواي، محافظ الدقهلية الأسبق، لتولي منصب محافظ القاهرة في الحكومة الجديدة.

وقالت الحملة في بيانا لها "إن صحت هذه الترشيحات لبعض ما يطلق عليهم تحالف شباب الثورة، وتم تكليف المحافظ اللواء صلاح المعداوي بأي محافظة في محافظات الجمهورية كلها وليست الدقهلية فقط، سيتم تعليق عمل الحملة الشعبية في كشف الفساد إلى أجل غير مسمى، وسنبحث عن عمل آخر بعيدا عن مكافحة الفساد".

وأضاف البيان أنه بعد الإطلاع على أعضاء حكومة الببلاوي أصابتنا الدهشة والصدمة أن يقال على محافظ الدقهلية الأسبق هذا الكلام من تحالف شباب الثورة بالقاهرة، وأن يتم ترشيحه للمحافظة الأولى في مصر بعيدا عن الاحتكام لمعايير الكفاءة والشفافية.

وتسائل البيان "ماذا يعرف هذا التحالف عن اللواء صلاح المعداوي وتاريخه في محافظة الدقهلية حتى يرشحه لمحافظة القاهرة، عشرات الملفات من الفشل في أرشيف حملات كشف الفساد بمحافظة الدقهلية لهذا المحافظ الذي فشل في كل شئ".