أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"كشف الفساد" بالدقهلية تهدد بتجميد نشاطها حال تم تنصيب "المعداوي" محافظا للقاهرة

Google+ Print
"كشف الفساد" بالدقهلية تهدد بتجميد نشاطها حال تم تنصيب "المعداوي" محافظا للقاهرة "كشف الفساد" بالدقهلية تهدد بتجميد نشاطها حال تم تنصيب "المعداوي" محافظا للقاهرة

كتب : صالح رمضان الخميس 25-07-2013 18:10

أعلنت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية عن غضبها الشديد من إعلان تحالف شباب الثورة ترشيحهم للواء صلاح الدين المعدواي، محافظ الدقهلية الأسبق، لتولي منصب محافظ القاهرة في الجديدة.

وقالت الحملة في بيانا لها "إن صحت هذه الترشيحات لبعض ما يطلق عليهم تحالف شباب الثورة، وتم تكليف المحافظ اللواء صلاح المعداوي بأي محافظة في محافظات الجمهورية كلها وليست الدقهلية فقط، سيتم تعليق عمل الحملة الشعبية في كشف الفساد إلى أجل غير مسمى، وسنبحث عن عمل آخر بعيدا عن مكافحة الفساد".

وأضاف البيان أنه بعد الإطلاع على أعضاء حكومة الببلاوي أصابتنا الدهشة والصدمة أن يقال على محافظ الدقهلية الأسبق هذا الكلام من تحالف شباب الثورة بالقاهرة، وأن يتم ترشيحه للمحافظة الأولى في بعيدا عن الاحتكام لمعايير الكفاءة والشفافية.

وتسائل البيان "ماذا يعرف هذا التحالف عن اللواء صلاح المعداوي وتاريخه في محافظة الدقهلية حتى يرشحه لمحافظة القاهرة، عشرات الملفات من الفشل في أرشيف حملات كشف الفساد بمحافظة الدقهلية لهذا المحافظ الذي فشل في كل شئ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط