ضبط عاطل أثناء سرقة دراجة نارية أمام مسجد بمصر الجديدة

كتب - محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأحد، القبض على مسجل خطر أثناء سرقة دراجة نارية من أمام مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة مصر الجديدة.

البداية أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، تم ضبط "عبده م."، 32 سنة، السابق اتهامه في 4 قضايا، هارب من حكم بالحبس سنة، أثناء استقلاله دراجة بخارية، وبحوزته 7 جرامات هيروين، وسلاح أبيض "كتر".

أقر المتهم بسرقة الدراجة حال توقفها أمام مسجد عمر بن الخطاب بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

أمكن التوصل لمالك الدراجة ويدعى محمد السيد 29 سنة، عامل توصيل طلبات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.