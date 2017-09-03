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ضبط عاطل ذبح شقيقه لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجته في التجمع الخامس

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل ذبح شقيقه لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجته في التجمع الخامس

01:11 م الأحد 03 سبتمبر 2017

ضبط عاطل ذبح شقيقه لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجته في التجمع الخامس

المتهم

كتب - محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأحد، من ضبط عاطل ذبح شقيقه وألقى جثته في عقار تحت الإنشاء؛ لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجته بمنطقة التجمع الخامس.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل بدروم فيلا تحت الإنشاء، تبين أنها لعامل يدعى "شعبان م."، مسجاة على ظهرها يرتدي ملابسه كاملة، وبه جرح قطعي بالرقبة، وآخر بالساعد الأيسر.

بسؤال مالك الفيلا، قرر أنه لدى توجهه للفيلا ملكه فوجئ بوجود جثة لشخص غير معلوم لديه، فأبلغ النجدة، نافيا علمه بملابسات وفاته.

بوضع خطة البحث موضع التنفيذ، وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن المجني عليه على علاقة غير شرعية مع زوجة شقيقه "ابتسام"، وأن شقيقه "صديق"، عاطل، وراء ارتكاب الواقعة انتقاما منه.

أمكن ضبط المتهم بأحد الأكمنة، بمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة؛ لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجته، ومطالبته له بتسديد مبلغ 8100 جنيه سبق أن اقترضها منه فقرر التخلص منه.

وفي سبيل ذلك، استدرج المجني عليه بدعوى سرقة أسلاك كهربائية من فيلا، وفور وصولهما غافله وتعدى عليه بسكين محدثاً ما به من إصابات حتى تأكد من وفاته، وتم ضبط السلاح المستخدم بمنزله.

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