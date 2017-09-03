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استمرار استقبال تحويلات طلاب المرحلة الثالثة على موقع التنسيق لليوم الثالث

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مصراوي Masrawy

استمرار استقبال تحويلات طلاب المرحلة الثالثة على موقع التنسيق لليوم الثالث

01:09 م الأحد 03 سبتمبر 2017

استمرار استقبال تحويلات طلاب المرحلة الثالثة على موقع التنسيق لليوم الثالث

كتبت - داليا شبل:

واصل موقع التنسيق الإلكتروني لليوم الثالث على التوالي، استقبال طلبات تحويل تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وطلاب شهادات المعادلة العربية، وطلاب المرحلتين الأولى والثانية المتخلفين.

وقال سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر استمرار تسجيل طلبات التحويل من الطلاب، حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 سبتمبر.

وأضاف عطا في تصريحات سابقة لمصراوي، أنه من المنتظر أن تستقبل الجامعات الحكومية والخاصة طلبات التحاق طلاب المرحلة الثالثة بالكليات والمعاهد الثلاثاء المقبل، فور انتهاء إجازة عيد الأضحى، مع استمرار تقدم طلاب المرحلتين السابقتين.

وكانت قد بدأت الجامعات في استقبال طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، منتصف أغسطس الماضي.

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مصراوي Masrawy

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