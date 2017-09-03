أخبار عاجلة

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
اليوم.. محاكمة 30 متهمًا في قضية "خلية أوسيم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة: انضباط الأوضاع بالعاصمة ولا شكاوى من المواطنين في العيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة: انضباط الأوضاع بالعاصمة ولا شكاوى من المواطنين في العيد

01:07 م الأحد 03 سبتمبر 2017

محافظ القاهرة: انضباط الأوضاع بالعاصمة ولا شكاوى من المواطنين في العيد

المهندس عاطف عبد الحميد

كتبت - ندى الخولي

فاجأ المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة صباح اليوم غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، حيث تابع حسن سير أعمال الغرفة بعد تطويرها وإلحاق النظام الآلي بها فى تلقى البلاغات والتواصل والتى تعمل على مدار 24 ساعة وتفعيل اتصالها الدائم بغرف العمليات الفرعية داخل الأحياء والمديريات والهيئات الخدمية.

وبحسب بيان صادر عن محافظة القاهرة، اطمأن "عبد الحميد" خلال تفقده لدفتر البلاغات اليومى على عدم تلقى أى بلاغات أو شكاوى حتى الآن بشأن قصور فى تقديم الخدمات بمرافق القاهرة أو طوارئ تعكر صفو وراحة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا استقرار الأوضاع والانضباط بشوارع وميادين العاصمة.

وشدد المحافظ على مسؤولي الغرفة اليقظة التامة للتعامل مع أي ظروف طارئة، وإدارة الأزمات المفاجئة، وحسن التعامل مع بلاغات وشكاوى المواطنين وحلها على الفور من خلال التواصل مع الأجهزة والمديريات التنفيذية والخدمية والأحياء، والتأكد من ما تم اتخاذه من إجراءات لتوفير سبل الراحة والخدمة المميزة، مع التركيز على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والنظافة وتوافر السلع والخدمات الحيوية مثل الخبز واسطوانات البوتاجاز.

وناشد مواطنى القاهرة التواصل لحل وتذليل أي شكاوى من خلال الخط الساخن للمحافظة رقم 114 ، وكذلك ارقام ( 01211494949 او 1205734449) لتلقي أي شكاوى بخدمة الواتس آب على مدار اليوم الكامل ، بالإضافة الى الأرقام الرئيسية لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام وهى ( 23912136 ـ 23907147 ـ 23901236 )

٢٠١٧٠٩٠٣_١٠٣٤٣٢

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضوابط حكومية جديدة للحصول على الدعم بعد العيد

    أخبار

  • بعثة أوغندا تصل القاهرة للقاء الوطني

    أخبار

  • محافظ القاهرة يعزل مدير موقف عبد المنعم رياض ويحيله للتحقيق

    أخبار

  • محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالات عيد الأضحى

    أخبار

إعلان

2aeaf2d14a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول»

ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول»