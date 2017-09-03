محافظ القاهرة: انضباط الأوضاع بالعاصمة ولا شكاوى من المواطنين في العيد

كتبت - ندى الخولي

فاجأ المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة صباح اليوم غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، حيث تابع حسن سير أعمال الغرفة بعد تطويرها وإلحاق النظام الآلي بها فى تلقى البلاغات والتواصل والتى تعمل على مدار 24 ساعة وتفعيل اتصالها الدائم بغرف العمليات الفرعية داخل الأحياء والمديريات والهيئات الخدمية.

وبحسب بيان صادر عن محافظة القاهرة، اطمأن "عبد الحميد" خلال تفقده لدفتر البلاغات اليومى على عدم تلقى أى بلاغات أو شكاوى حتى الآن بشأن قصور فى تقديم الخدمات بمرافق القاهرة أو طوارئ تعكر صفو وراحة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا استقرار الأوضاع والانضباط بشوارع وميادين العاصمة.

وشدد المحافظ على مسؤولي الغرفة اليقظة التامة للتعامل مع أي ظروف طارئة، وإدارة الأزمات المفاجئة، وحسن التعامل مع بلاغات وشكاوى المواطنين وحلها على الفور من خلال التواصل مع الأجهزة والمديريات التنفيذية والخدمية والأحياء، والتأكد من ما تم اتخاذه من إجراءات لتوفير سبل الراحة والخدمة المميزة، مع التركيز على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والنظافة وتوافر السلع والخدمات الحيوية مثل الخبز واسطوانات البوتاجاز.

وناشد مواطنى القاهرة التواصل لحل وتذليل أي شكاوى من خلال الخط الساخن للمحافظة رقم 114 ، وكذلك ارقام ( 01211494949 او 1205734449) لتلقي أي شكاوى بخدمة الواتس آب على مدار اليوم الكامل ، بالإضافة الى الأرقام الرئيسية لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام وهى ( 23912136 ـ 23907147 ـ 23901236 )