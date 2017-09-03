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الصحة: ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 46 حالة

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 46 حالة

11:01 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

الصحة: ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 46 حالة

حجاج - ارشيفية

كتب-أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضى الى 46 حالة وفاة.

وأشار الدكتور أحمد الانصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى زيادة الوفيات خلال أيام التشريق نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتاً إلى أن معظم حالات الوفاة كانت بسبب توقف بعضلة القلب والتنفس، مشيراً الى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لإستخراج شهادات الوفاة.

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