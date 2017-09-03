"صحة دمياط": 12 مصابة في حادث انقلاب سيارة عاملات التراحيل

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه يتابع حالات المصابين في حادث انقلاب سيارة على طريق "الوسطاني" ووجه أطباء مستشفى الطوارىء بمركز كفر سعد، بإجراء الفحوصات اللازمة، موضحًا أن الإصابات تتراوح بين كسور في الضلوع والقدمين وكدمات فضلًا عن وجود 3 حالات خطيرة.

وأكد الخطيب، في تصريح صحفي، أن السيدات المصابات في الحادث وصلن إلى المستشفى وجرى تقديم الإسعافات لهن، والدفع بعدد من الأطباء المتخصصين للكشف عليهن.

وانقلبت سيارة نقل، اليوم الأحد، على الطريق الرابط بين قرية الوسطاني ومدينة المنصورة، كانت تقل 12 من عاملات التراحيل، جميعهن من مركز شربين بالدقهلية، ويعملن في جني المحاصيل الزراعية.

والمصابات هن "صباح. م"، 40 عامًا، و"أسماء. ف"، 28 عامًا، و"نسمة. ش"، 30 عامًا، و"حنان. م"، 40 عامًا، و"زينب. ع"، 40 عامًا، و"عفت. ر"، 55 عامًا، و"فاطمة. ع"، 50 عاما، و"أسماء. ر"، 40 عامًا، و"سمر. ن"، 35 عامًا، و"أسماء. م"، 38 عامًا، و"ووفاء. ح"، 55 عامًا، و"حنان. ب"، 36 عامًا، وجرى إدخال ثلاث حالات غرفة العناية المركزة.