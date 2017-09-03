"موانئ بورسعيد" تستقبل 20 سفينة ثالث أيام العيد
"موانئ بورسعيد" تستقبل 20 سفينة ثالث أيام العيد
01:13 م الأحد 03 سبتمبر 2017
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة المنطقه الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، العمل بشكل طبيعي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ووصل إجمالي الحركة إلى 20 سفينة.
وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات، ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وسفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات.
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