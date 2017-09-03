ضبط 650 مخالفة مرورية في سوهاج
ضبط 650 مخالفة مرورية في سوهاج
01:12 م الأحد 03 سبتمبر 2017
ارشيفية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، اليوم الأحد، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط 650 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح على الطرق الإقليمية والسريعة.
وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
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