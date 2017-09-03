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إحالة مدير إدارة صحية و9 أطباء وممرضين للتحقيق بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

إحالة مدير إدارة صحية و9 أطباء وممرضين للتحقيق بالوادي الجديد

01:08 م الأحد 03 سبتمبر 2017

إحالة مدير إدارة صحية و9 أطباء وممرضين للتحقيق بالوادي الجديد

وزارة الصحة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قرر الدكتور محمد السيد موسى، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إحالة كلًا من مدير الإدارة الصحية بالفرافرة، ونائب مدير مستشفى الفرافرة المركزي، وطبيب تخدير، و3 صيادلة، و5 من أعضاء هيئة التمريض للتحقيق، لإهمالهم وتركهم العمل بدون إذن.

جاء ذلك خلال المرور الميداني على المستشفيات للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية خلال أيام العيد وانضباط العاملين بها، ومحاسبة المقصرين.

وأشار إلى أن المنافذ التي يتم تشغيلها تتضمن: (مركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة الخارجة، مكتب صحة باريس، وحدة مرزوق الصحية بمركز بلاط، المركز الطبى بموط بمركز الداخلة، ووحدة الفرافرة الصحية).

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