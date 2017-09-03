حزن في دمياط عقب وفاة شاب أثناء تأديته مناسك الحج
حزن في دمياط عقب وفاة شاب أثناء تأديته مناسك الحج
01:06 م الأحد 03 سبتمبر 2017
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دمياط – محمد إبراهيم:
توفى شاب يدعى "هاني صديق"، في العقد الثالث من العمر، كان ضمن بعثة الحج بمحافظة دمياط، أثناء تأديته الشعائر المقدسة في مكة، ومن المقرر أن يعود جثمانه إلى القاهرة اليوم الأحد، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي منطقة الأعصر والشارع الحربي بدمياط، بعد سماع النبأ، في الوقت الذي أكد فيه عدد من أصدقاء المتوفى، أنه كان مثالًا للأخلاق الكريمة والشهامة ورحل إلى ربه وهو بملابس الإحرام.
وأجرى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، اتصالًا هاتفيًا قبل ساعات بحسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الموجود حاليًا في المملكة العربية السعودية، والمشرف العام على البعثة الذي أكد أن الرحلة تسير على ما يرام، وأن جميع الحجاج أعضاء البعثة على خير حال.
ووقف المحافظ على الحالة الصحية للحجاج ومدى وجود مشكلات من عدمه، كما قدم المحافظ تهنئته لأعضاء البعثة بعيد الأضحى المبارك، وطلب منهم الدعاء لمصر.
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