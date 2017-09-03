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تفاصيل تحرير مزارع اختطفه ثلاثة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

تفاصيل تحرير مزارع اختطفه ثلاثة في سوهاج

01:04 م الأحد 03 سبتمبر 2017

تفاصيل تحرير مزارع اختطفه ثلاثة في سوهاج

مديرية أمن سوهاج

أ. ش. أ

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص، ومطالبة أهله بدفع فدية مالية لإطلاق سراحه، ونجحت في إعادته لأهله سالمًا وضبط اثنين من خاطفيه.

وتلقى ضباط وحدة مباحث شرطة سوهاج، بلاغًا بقيام مجهولين باختطاف "يوسف. ج. ى" 67 عامًا، مزارع، مقيم بدائرة المركز، وطلب فدية من أهله لإطلاق سراحه.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "إسماعيل. ع. س" 41 عامًا، تاجر، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، و"أحمد. ج. خ" 23 عامًا، سائق، مقيم بأسيوط، و"محمد. م. أ" 33 عامًا، سائق "توك توك" ومقيم في أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين الأول والثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وقيامهم باحتجاز المجني عليه بالزراعات الحدودية بين محافظتي سوهاج وأسيوط في حراسة المتهم الثالث، وتم تحديد مكان احتجاز المجني عليه، ولدى اقتراب القوات، استشعر بهم المتهم الثالث، فتخلى عن المختطف وفر هاربًا.

وأرشد المتهمان الأول والثاني عن السلاح المستخدم في الواقعة (بندقية خرطوش)، والسيارة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

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