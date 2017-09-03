كشف غموض واقعة العثور على جثة حارس خاص بالإسماعيلية

القاهرة - (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من كشف غموض واقعة العثور على جثة خفير إحدى شركات التجارة والتوزيع ، حيث نجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

وكان ضباط مركز شرطة الإسماعيلية قد تلقوا بلاغا بالعثور على جثة داخل أرض زراعية خاصة بإحدى شركات التجارة والتوزيع كائنة بدائرة المركز ؛ حيث تبين أنها للمواطن حامد ع.أ "61 سنة" يعمل خفيرا خاصا بالشركة وموثق القدمين واليدين بحبل ومكمم الفم.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات ، توصلت جهود فرق البحث إلى مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من المدعو عماد ا.م (34 سنة) عاطل سبق اتهامه في 4 قضايا(سرقة بالإكراه - سرقة متنوعة - سرقة مواش) ومحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه.. والمدعو محمود م.س (44 سنة) عاطل المطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا (سلاح أبيض – تبديد) والمدعو عادل ش.ع (31 سنة) مزارع له معلومات جنائية ومطلوب للتنفيذ عليه بالحبس 6 أشهر في قضية تبديد والمدعو محمد م.ت(46 سنة) عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط جميع المتهمين وبمواجهتهم بما أكدته التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة 18 رأسا من الماعز حراسة.