التعليم تدرج كتابين جديدين بالمناهج ابتداء من العام المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

أدرجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية من العام الدراسي الجديد 2017/ 2018، كتابين جديدين هما: "القيم والإخلاق"، و "1000 اختراع واختراع" إلى المناهج، سعيًا منها لإعادة القيم إلى المدارس وغرس حب العلم في نفوس الطلاب.

واتخذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرارًا بإدراج منهج القيم والأخلاق والمواطنية، إلى الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، في شكل كتيبات للأنشطة، ترتكز على قيم منها: الحب، التسامح، التعاون، قبول الآخر، السلام مع النفس، احترام الآخر، العمل، الالتزام بالمواعيد، والولاء والانتماء.

وتعالج كل قيمة من هذه القيم، من خلال ثلاثة أنشطة: حكاية، أغنية، لعبة، على أن يتم وضع إرشادات في الهوامش توضح الهدف من النشاط والقيمة التي يتضمنها.

إلى جانب ذلك، توزع الوزارة كتابًا بعنوان "1000 اختراع واختراع" على كافة المراحل التعليمية فى مصر، وهو كتاب يضم سير واختراعات العلماء المسلمين والعرب، حتى يتحمس الطلاب للعلم ويضيفوا إليه.

ويستهدف الكتاب تحبيب العلم إلى الطلاب وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، ولكنه لن يكون مقررًا دراسيًا يؤدي فيه الطلاب الامتحان.

ويتألف الكتاب من نحو 300 صفحة، ويضم ألف اختراع للعلماء المسلمين والعرب في مختلف التخصصات مثل: الطب، الصيدلة، الرياضيات، الفلك، والكيمياء، وغيرها .​