الناتو ينتقد التجربة النووية الكورية الشمالية
الناتو ينتقد التجربة النووية الكورية الشمالية
01:04 م الأحد 03 سبتمبر 2017
حلف شمال الأطلسي
بروكسل (د ب أ)
أدان ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشدة التجربة النووية السادسة التي قامت بها كوريا الشمالية.
وقال في بيان " هذا انتهاك أخر صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، ومنها قرار رقم 2321 الذي تم تبنيه في نوفمبر 2016".
وأضاف " الناتو قلق بشأن نمط سلوك بيونجيانج الذي يهدف لزعزعة الاستقرار، مما يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي".
وقال " على النظام الوقف الفوري لجميع الأنشطة النووية والصاروخية الحالية بالكامل بأسلوب يمكن إثباته ولا يمكن العودة عنه، والعودة للحوار مع المجتمع الدولي".
وأكمل البيان " أطالب كوريا الشمالية باحترام الالتزامات الدولية، والبعد عن جميع التهديدات والأفعال التي تؤجج التوتر وعدم الاستقرار".
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