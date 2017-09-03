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الناتو ينتقد التجربة النووية الكورية الشمالية

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مصراوي Masrawy

الناتو ينتقد التجربة النووية الكورية الشمالية

01:04 م الأحد 03 سبتمبر 2017

الناتو ينتقد التجربة النووية الكورية الشمالية

حلف شمال الأطلسي

بروكسل (د ب أ)
أدان ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشدة التجربة النووية السادسة التي قامت بها .

وقال في بيان " هذا انتهاك أخر صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، ومنها قرار رقم 2321 الذي تم تبنيه في نوفمبر 2016".

وأضاف " الناتو قلق بشأن نمط سلوك بيونجيانج الذي يهدف لزعزعة الاستقرار، مما يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي".

وقال " على النظام الوقف الفوري لجميع الأنشطة النووية والصاروخية الحالية بالكامل بأسلوب يمكن إثباته ولا يمكن العودة عنه، والعودة للحوار مع المجتمع الدولي".

وأكمل البيان " أطالب كوريا الشمالية باحترام الالتزامات الدولية، والبعد عن جميع التهديدات والأفعال التي تؤجج التوتر وعدم الاستقرار".

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