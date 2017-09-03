حماس تستنكر منح إسرائيل مستوطنيها بالخليل مجلس بلديا مستقلا

القاهرة (مثراوي)

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، قيام إسرائيل بإصدار أمر يقر بتعزيز سلطات المستوطنين في مدينة الخليل، من خلال تشكيل مجلس يمثلهم ويوفر لهم الخدمات البلدية في المجالات المختلفة، بعيدا عن البلدية الفلسطينية في المدينة، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء الأحد.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع قوله في بيان إن "هذا القرار يتنافى مع كل القوانين الدولية والقرارات الأممية".

وأشار القانوع إلى أن مثل هذه الأوامر، "تعكس تطرف حكومة الاحتلال التي تنتهج سياسة الفصل العنصري".

والأربعاء الماضي، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن وزير الدفاع، افيغدور ليبرمان، قرر منح مستوطنين في وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، استقلالا عن البلدية الفلسطينية في المدينة، دون تعقيب من السلطات.

وذكرت الصحيفة أن الترتيب الجديد يسمح للمستوطنين بالحصول على خدماتهم والتي تشمل المياه والخدمات البلدية مباشرة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع المدني لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وبموجب هذا الأمر الإسرائيلي، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي في الخليل ويوفر خدمات بلدية مستقلة.

ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن.

وكانت ترتيبات فلسطينية-إسرائيلية في العام 1997 قد قسمت مدينة الخليل إلى قسمين، الأول وضع 80% من المدينة تحت المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية، في حين أن القسم الثاني وضع 20% من

مساحة المدينة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية.

وبقيت المدينة بأكملها منذ ذلك الحين تحت مسؤولية بلدية الخليل الفلسطينية.