الفلبين تتعهد باعتقال زعيم المسلحين الموالين لداعش في ماراوي

مانيلا (د ب أ)

أكدت الحكومة الفلبينية اليوم الأحد للشعب أن قواتها سوف تلقي القبض على الشخص الذي تردد أنه زعيم المسلحين الموالين لتنظيم داعش ،والذين حاصروا مدينة ماراوي جنوبي البلاد منذ أكثر من ثلاثة شهور.

وأفادت تقارير بأن إسنيلون هابيلون ،وهو قيادي في جماعة "أبو سياف" المسلحة، هو زعيم داعش في الفلبين وجنوب شرق آسيا.

ويعتقد أن هابيلون لا يزال في مدينة ماراوي (800 كيلومتر جنوب مانيلا) حيث تقاتل قوات الحكومة المسلحين الإسلاميين منذ 23 مايو ، ما خلف الدمار في المدينة وأسقط أكثر من 800 قتيلا.

وقال المتحدث الرئاسي إرنيستو أبيلا :"سوف نصل إلى إسنيلون هابيلون ... أحدث تقديرات الجيش تشير إلى أنه لا يزال في ماراوي على الأرجح. ضباطنا على صفيح ساخن ، وسوف يكون الأمر مسألة وقت فقط حتى نصل إليه".

وأشار أبيلا إلى أن الحكومة تتعامل مع التقارير التي تقول إن هابيلون قد تسلل من مدينة ماراوي وإنه غير موجود في إقليم باسيلان جنوبي الفلبين ،وهو أحد معاقل أبو سياف، على أنها "معلومات أولية تحتاج للمزيد من التحقق".

وأضاف أنه إذا صحت هذه التقارير "فسوف تعني أنه اختار التخلي عن رجاله مع اقتراب المعركة في ماراوي من نهايتها".

وسيطرت القوات الفلبينية على مواقع رئيسية في مدينة ماراوي الأسبوع الماضي ، وضيقت الخناق على من بقي من المسلحين في وسط المدينة ، حسبما أعلن الجيش.

وكانت الأزمة قد بدأت عندما شن مئات من المسلحين هجمات في المدينة بعد أن حاولت قوات الحكومة القبض على هابيلون.