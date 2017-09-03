الأناضول: اعتداء عنصري على مسجد في هولندا

القاهرة (مصراوي)

نفذت مجموعة من اليمين المتطرف، اعتداءً إسلاموفوبيًا على مسجد "التوحيد" التابع لوقف الديانة التركي، في هولندا، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن أعضاء من حركة "إد فيرزيت" (اليمينية المتطرفة)، علقوا لافتة تحمل عبارات عنصرية، على مئذنة المسجد الذي تستمر أعمال بنائه في مدينة "فينلو" (شرق).

واللافتة تحمل عبارات مكتوبة باللغتين التركية والهولندية مضمونها: "ابتعد عن هنا، فهولندا لنا، لا نريد مسجدا في حيّنا، لا نريد الإسلاميين".

وتبنت الحركة الاعتداء ونشرت صورة اللافتة والمنفذين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مكتوبة تحتها عبارة: "احتلّينا المسجد." بحسب الوكالة.

وقال أحمد دورسون، المشرف على أعمال المسجد، التابع لوقف الديانة التركي، للوكالة "لأول مرة منذ 30 عاما يقع اعتداء من هذا القبيل في المنطقة".

وأوضح أن الشرطة أوقفت منفذي الاعتداء وعززت من إجراءاتها الأمنية حول المسجد.