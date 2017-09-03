انهيار منزل في أسوان دون خسائر بشرية

أسوان - إيهاب عمران:

انهار منزل مكون من طابق واحد بقرية أبوالريش، مركز أسوان، دون أي إصابات بشرية، ما أدى لتحطيم أثاث المنزل والأجهزة الكهربائية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا، يفيد بانهيار منزل بمنطقة الحجاب شرق بقرية أبوالريش قبلي، بمركز أسوان.

وانتقل إلى موقع الانهيار، محمود عليان رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، وعدد من مسئولي الجهات الأمنية والتنفيذية.

وقال محمود عليان رئيس مدينة أسوان، إن المعاينة التي تمت، أوضحت أن حوائط المنزل المنهار مبنية من الطوب الني، مؤكدًا أنه لاتوجد خسائر أو إصابات بشرية في الأرواح.