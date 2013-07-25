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أعضاء "مصر القوية" بـ"إدكو" يجمدون عضويتهم بسبب تصريحات أبو الفتوح

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أعضاء "مصر القوية" بـ"إدكو" يجمدون عضويتهم بسبب تصريحات أبو الفتوح أعضاء "مصر القوية" بـ"إدكو" يجمدون عضويتهم بسبب تصريحات أبو الفتوح

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 56 دقيقة

جمد أعضاء حزب القوية بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، عضويتهم بالحزب، لحين تقدم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب، وأعضاء المكتب السياسي، باستقالاتهم، احتجاجا على مواقف وتصريحات رئيس الحزب والمكتب السياسي، بشأن التطورات التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.

أكد الأعضاء أنهم جمدوا عضويتهم احتجاجا على تصريحات الدكتور أبو الفتوح التي وصف فيها الحالية بأنها "انقلابية" وموقفه من أحداث الحرس الجمهوري وقرار الانسحاب من مفاوضات خارطة الطريق، والتصريحات التي أطلقها عقب خطاب وزير الدفاع الأخير.

من جانبه، قال محمد قطب، القيادي بحزب مصر القوية بالبحيرة، لـ"الوطن"، إنه سيتم دعوة جميع قيادت وأعضاء الحزب على مستوى المحافظة، لحضور اجتماع الجمعية العمومية للحزب، لبحث ومناقشة الموقف الحالي، واتخاذ قرار جماعي بأغلبية الحضور، ورفعه إلى القاهرة.

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