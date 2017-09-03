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مصرع طالب وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

12:47 م الأحد 03 سبتمبر 2017

مصرع طالب وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

ارشيفية

الفيوم - حسين فتحي:

لقي طالب مصرعه، وأصيب آخرين في حادث تصادم سيارتين، في قرية منشأة "عبدالمجيد" التابعة لمركز إطسا بالفيوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز إطسا بالحادث.

وتبين من تحريات النقيب محمد الهاين، معاون مباحث مركز إطسا، أن حادث التصادم وقع بين السيارتين رقم " 4761 " ملاكي فيوم، قيادة "زايد عبدالمحسن عبدالفتاح" 21 عامًا، طالب، مقيم بقرية الغرق، والذي توفى في الحال، وكان برفقته "أحمد محمد علواني" 20 عامًا، طالب، مصاب، وبين السيارة "و ع ح" رقم 736، والتي كان يقودها "ياسر عوض الرمادي" 45 عامًا، عامل، مقيم بنفس القرية.

وأشارت التحريات إلى أن قائد السيارة الأولى كان يسير بسرعة جنونية بطريق فرعي لقرية منشأة عبدالمجيد، وأصطدم بالسيارة الثانية، ما تسبب في وفاته، وإصابة كلاً من مرافقة وقائد السيارة الأخرى، ونقلت جثة المتوفى والمصابين لمستشفى إطسا المركزي وأخطرت النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

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