الجوهري.. جنرال صنع التاريخ لمصر والأردن.. وتولى تدريب القطبين

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شارك في حرب 6 أكتوبر، وخرج من الخدمة العسكرية برتبة عميد بسلاح الإشارة، ليصنع المجد والتاريخ للكرة المصرية، ومن بعدها الكرة الأردنية.

لعب للنادي الأهلي فترة قصيرة إلا أنه اعتزال مبكرًا بسبب الرباط الصليبي واتجه لتدريب قطبي الكرة المصرية والمنتخب الوطني ليُصبح أحد معالم الكرة المصرية.. ورحل عنا 3 سبتمبر 2012 عن عمر يناهز 74 عامًا .. الجنرال شيخ المدربين محمود الجوهري.

حقق الجوهري، العديد من الإنجازات المحلية والقارية، جعلته في قلوب المصريين، سواء على مستوى تدريبه لمنتخب مصر، أو القطبين الأهلي والزمالك.

بدأ الجوهري، حياته الكروية كلاعب بالفريق الأول في النادي الأهلي، وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، عام 1955، وحقق 6 بطولات للدوري العام، و3 بطولات لكأس مصر، وكان ضمن المنتخب المصري الذي شارك في أولمبياد روما 1960.

وفاز الجوهري، ببطولة كأس أمم أفريقيا 1959، ونال لقب هداف البطولة.

التأهل لكأس العالم 90

يكفي الجنرال، فخرًا تأهل منتخب مصر، تحت قيادته لكأس العالم 1990 في إيطاليا، والخروج بنتائج مشرفة أبرزها التعادل الإيجابي مع هولندا، والسلبي أمام إيرلندا، والهزيمة بهدف وحيد أمام إنجلترا.

ولم ينجح منتخب مصر، في التأهل لنهائيات كأس العالم، مرة ثانية، حتى الآن.

واستقال الجوهرين في يوليو 1993 بعد إخفاقه في التأهل لكأس العالم 1994، إلا أنه عاد وتولى المسئولية مرة أخرى، ثم استقال مرة ثالثة بعد خروج المنتخب من دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية وإخفاقه في الوصول لكأس العالم 2002.

أول مدرب يفوز بأمم أفريقيا لاعبًا ومدربًا

فاز منتخب مصر، تحت قيادة الجوهري، بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998، والتي أقيمت في بوركينا فاسو، ليُصبح بذلك أول مدرب يفوز ببطولة الأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959، وكان هداف البطولة عندما كان لاعبًا بالنادي الأهلي.

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وقاد الجوهري، المنتخب الوطني، للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية 1992 التي أقيمت في سوريا.

واستقال الجوهري، في يوليو 1999، عقب الخسارة بخماسية أمام السعودية في كأس القارات بالمكسيك، لكنه عاد لفترة رابعة في مارس 2000 بعد الخروج من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية.

الجنرال والمجد للأهلي والزمالك

عمل الجوهري، مدربًا للنادي الأهلي في بداية الثمانينات، ونجح في الفوز بأول بطولة أفريقية في تاريخ الأهلي عام 1982، عندما تغلب على كوتوكو الغاني وعاد بالكأس.

ونجح الجوهري، خلال قياداته للقلعة البيضاء، في الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقي بعد أن تغلب على الأهلي في جوهانسبرج عام 1994.

الجوهري.. فخر الكرة الأردنية

تولى الجنرال، تدريب عدد من الأندية الخليجية مثل الهلال السعودي واتحاد جدة، وكذلك المنتخبات مثل منتخب عمان في كأس الخليج عام 1996.

وفي عام 2002، تولى تدريب المنتخب الأردني والإشراف الفني على كرة النشامى، وقاد المنتخب الأول للوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية 2004 في الصين لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية، وصعد بالفريق إلى دور الأربعة وخرج أمام اليابان بضربات الترجيح.

وحقق منتخب الأردن، تحت قيادته، المركز الثالث في كأس العرب في الكويت، والمركز الثاني في دورة غرب آسيا.

أقيمت له جنازة عسكرية في الأردن شارك فيها الأمير علي بن الحسين، وتم نقل الجثمان إلى القاهرة في طائرة عسكرية.