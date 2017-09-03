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استعادادًا لموقعة الترجي.. «البدري» يدفع بهشام محمد أساسيًا أمام المنصورة

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استعادادًا لموقعة الترجي.. «البدري» يدفع بهشام محمد أساسيًا أمام المنصورة استعادادًا لموقعة الترجي.. «البدري» يدفع بهشام محمد أساسيًا أمام المنصورة

التحرير

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، على استمرار الدفع بهشام محمد، لاعب القلعة الحمراء والوافد الجديد من نادي المقاصة، في مباراة المنصورة الودية.

وكان هشام محمد، لاعب المارد الأحمر قد شارك في مباراة النصر الودية، والتي جمعت بينهما على هامش معسكر الفريق بمشروع الهدف، بمدينة السادس من أكتوبر، والتي فازت بها القلعة الحمراء بهدفين دون رد، وظهر لاعب وسط الأهلي بشكل جيد للغاية، ونال إشادة حسام البدري.

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فضل الجهاز الفني للأهلي الدفع بـ«هشام» لتحقيق أكبر قدر من الإنسجام للعب مع الفريق خاصة بعد أنه تم قيد اللاعب في القائمة الإفريقية.

ويُلاقي الأهلي نظيره المنصورة وديًا، غدًا الإثنين، على ملعب مختار التتش، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد ومباراة الترجي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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